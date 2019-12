NATAL 83% da população deve ganhar presente, aponta pesquisa Foram entrevistadas 100 pessoas no Centro de Campo Grande na última semana

16 DEZ 2019 - 14h:51 Por Ingrid Rocha/CBN

O Procon Municipal divulgou nesta semana uma pesquisa em relação aos presentes do Natal deste ano. A pesquisa, que é quantitativa, foi realizado no dia 12 de dezembro. Foi descoberto que 83% da população deve receber presente neste período e que 4% das pessoas pretendem gastar mais de R$ 500,00 com presentes. Ouça os detalhes: