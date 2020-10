ELEIÇÕES 2020 8ª Zona Eleitoral de Campo Grande altera locais de votação Segundo TRE, desativações e mudanças de seções ocorreram para evitar superlotação

2 OUT 2020 - 12h:22 Por Loraine França

Cinco locais de votação foram desativados pela 8ª Zona Eleitoral de Campo Grande, de acordo com informações divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS). Segundo o TRE, as medidas valem para as eleições de 2020 e o objetivo é evitar transtornos nos locais de votação. O órgão ressalta que houve desativação de alguns locais e mudanças de seções em outros.

Confira os locais desativados:

Local de origem: Loja Maçônica Estrela do Sul

Novo local: Faculdade Estácio de Sá (Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377, Bairro TV Morena).

Local de origem: Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande - DESATIVADO

Novo local: Faculdade Estácio de Sá(Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377, Bairro TV Morena).

Local de origem: Parque Jacques da Luz

Novo local: CEEP Professora Maria de Lourdes Widal Roma (Rua Anacá, 780, Bairro Moreninha III).

Local de origem: Centro de Formação São Vicente Pallotti

Novo local: Centro Universitário Anhanguera(Avenida Gury Marques, 469, Bairro Residencial Betaville).

Local de origem: CEINF Creche Pedacinho do Céu

Novo local: Escola Estadual José Barbosa Rodrigues (Rua Elesbão Murtinho, 856, Bairro Universitário).

Sessões com locais alterados

Local de origem: Escola Estadual Hércules Maymone (Seções 495, 510, 530, 547, 566, 580, 607, 627 e 630)

Novo local: Uniderp(Rua Ceará, 333, Bairro Miguel Couto).

Local de origem: Escola Municipal Professora Ione Catarina Gianotti Igydio (Seções 573, 588, 605, 617, 633 e 638)

Novo local: Escola Municipal Senador Rachid Saldanha Derzi (Rua Dois Irmãos, s/nº, Bairro Jardim Noroeste).

Local de origem: Escola Paulo Freire (Seções 569, 583, 595, 604, 613, 620 e 636).

Novo local: FUNLEC - Colégio Oswaldo Tognini (Rua Cacildo Arantes, n.º 322, Bairro Chácara Cachoeira).