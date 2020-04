EFEITO CORONA 90% das pessoas que procuraram o Detran não precisavam Atendimento presencial deve ser utilizado em último caso

13 ABR 2020 - 12h:39 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Demonstrando bastante preocupação com clientes e servidores do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), o diretor-presidente do órgão, Rudel Trindade, participou na manhã desta segunda-feira (13) da live – Boletim Coronavírus pelo facebook do governo do Estado, para alertar as pessoas que não procurem o Departamento sem necessidade. “Hoje pela manhã, observei que 90% das pessoas que estavam lá não tinham necessidade de estar em função dos nossos serviços digitais”, alertou Rudel.

Segundo ele, o Detran vem se programando para esse retorno e a volta de hoje acontece em expediente com horário normal e atendimento de 50% do efetivo que irá se reversar com os demais servidores nos outros dias, o que pode causar, além de tudo, a lentidão no atendimento. “Notamos logo cedo um número excessivo de pessoas e aglomeração”, ponderou. “Estamos solicitando que tenham calma, nos procurem só em casos urgentes”, reafirmou.

Ainda durante sua explanação, Rudel lembrou que o Detran-MS tem o canal fale conosco, disponível no site e com atendimento acessível e rápido.

Na ocasião, o secretário de governo, Eduardo Riedel, também reforçou: “Só saia de casa se precisar. Vamos evitar aglomeração! É um apelo que fazemos! Isso vai muito da consciência de cada um, vamos avaliar a necessidade antes de sair”.

O secretário Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Rezende, também falou durante a live sobre a recomendação. “Estamos mais uma vez recomendando para que o Mato Grosso do Sul possa dar uma mexida forte na questão do isolamento social. Ainda ocupamos uma opção desonrosa de último lugar e espero que o boletim que vamos divulgar hoje seja referência, já que traz números que muito nos preocupa. Estamos já em transmissão comunitária em MS com casos sem nexo causal”, alertou.

“Agora, é necessário um cuidado muito forte para que a gente não tenha um número muito grande nos próximos dias, porque o que fizermos hoje, vai ter um impacto grande em 14 a 21 dias”, finalizou.

Atualmente, o Mato Grosso do Sul possui 969 casos de Covid-19 notificados, 113 confirmados e quatro pessoas mortas em decorrência da doença.