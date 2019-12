SANEAMENTO BÁSICO Novo marco prevê que 99% da população deve ter água potável até 2033 Segundo engenheiro ambiental, Campo Grande não terá muitas mudanças

18 DEZ 2019 - 15h:08 Por Ingrid Rocha/CBN

A Câmara concluiu na última terça-feira (17), a votação do projeto que estabelece o novo marco legal do saneamento básico. Se o Senado aprovar o texto enviado pela Câmara, o projeto seguirá para sanção do presidente Jair Bolsonaro. O Novo Marco Legal prevê que até 2033, 99% da população tenha acesso à água potável e 90% da população tenha acesso ao tratamento e à coleta de esgoto. Segundo o engenheiro ambiental, Fernando Garayo, o novo marco deve trazer poucas mudanças para Campo Grande. Confira a reportagem: