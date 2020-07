BOLETIM CORONAVÍRUS A cada 10 pacientes internados na Capital, apenas 1 é de fora Parceria do Governo do Estado garantiu mais 35 leitos de UTI para Campo Grande

24 JUL 2020 - 15h:47 Por Marcus Moura / CBN

A cada 10 pacientes internados em Campo Grande para tratamento do novo coronavírus, apenas 1 é de outra cidade, apontam dados do Boletim Coronavírus, produzido pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) e divulgados na live desta sexta-feira (24).

Segundo o secretário estadual do Governo, Eduardo Riedel, os municípios do interior estão colaborando bastante com a Capital. “Eles (interior) têm até colaborado com Campo Grande, no envio de equipamentos para Capital, como os respiradores”.

Uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura da Capital propiciou a criação de mais 35 leitos de UTI na rede pública de saúde. Deste total, 15 leitos no Hospital do Pênfigo, 10 na Santa Casa e mais 10 serão habilitados no Hospital Universitário.

De acordo com nota, o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) os leitos que estão sendo montados são compostos pelos monitores multiparamétricos, que foram enviados pelos municípios do interior para utilização em unidades hospitalares da Capital. A SES também disponibilizou para o hospital da UFMS diversos ventiladores pulmonares e outros equipamentos.