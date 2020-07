SAúDE A cada hora, cerca de 43 Sul-mato-grossenses fazem teste para coronavírus em MS Em Campo Grande, mais de 3 mil exames são realizados por semana

14 JUL 2020 - 16h:35 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Por semana, Mato Grosso do Sul realiza 7,3 mil testes para diagnóstico do coronavírus disponibilizados pelo Governo de MS, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde. Este total representa que a cada hora mais de 43 sul-mato-grossenses são testados.

Com a nova estratégia de instalar um novo ponto de coleta em Campo Grande, na Escola Estadual Lucia Martins Coelho, a SES conseguiu diminuir o fluxo no drive-thru do Corpo de Bombeiros e melhorar o tempo de espera diante do aumento da demanda. “Estamos elevando o número de testes para assim termos o maior controle da doença, porém precisamos do apoio da população para que diminua a propagação do vírus, principalmente, com a adesão do isolamento social”.

Em Campo Grande, são realizados 149 testes RT – PCR, ou seja, de biologia molecular, todos os dias da semana, totalizando 916 por semana, sendo que este tipo de diagnóstico é indicado para as pessoas que estão entre o 3º e 7º dia do sintoma. Além disso, na Capital, são realizados 440 testes rápidos por dia, ou seja 3.080 por semana. Para agendar, é necessário entrar em contato com o disk covid, pelo telefone 67 3311 6262. A iniciativa conta com a parceria da prefeitura municipal.

Na Capital, já foram realizados, no drive-thru, 11.865 exames, com a confirmação de 1.012 casos. Já foram realizados 3.379 testes rápidos, com 137 positivos, segundo o boletim epidemiológico desta terça-feira (14.07). Na Escola Estadual Lucia Martins Coelho, foram realizados 1.053 deste a sua implantação, no dia 10, com 111 positivos.

Saiba mais:

(Com informações do Portal do MS)