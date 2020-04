EFEITO CORONA A gente quer que as pessoas fiquem casa, destaca secretário da Semadur Luis Eduardo Costa explicou sobre a reabertura dos setores na Capital e a fiscalização realizada

13 ABR 2020 - 13h:32 Por Ingrid Rocha/CBN

Na última semana a flexibilização chegou ao comércio de Campo Grande. Lojas no centro da cidade foram reabertas e também fiscalizadas para que fossem cumpridas as orientações. O objetivo é fazer com as empresas retornem as atividades, respeitando as medidas de combate ao novo coronavírus. Em entrevista à CBN Campo Grande o secretário da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano), Luis Eduardo Costa, explicou que foram realizados 3.369 atos fiscalizatórios na Capital, sendo 456 orientações para fechamento por não estar regrado ou permitido. Ao todo foram 16 notificações. O secretário ainda explicou sobre a questão da reabertura das academias e destacou que a Prefeitura quer que as pessoas que puderem fiquem em casa. Confira a entrevista: