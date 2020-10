RCN/CBN EM AÇÃO - LIVE 2020 “A grande oportunidade para sair da crise está dentro de nós”, diz Mussak a Unigran EAD Se manter informado e saber o que fazer com a informação são características essenciais para que empreendedores de adaptem aos novos desafios

20 OUT 2020 - 19h:56 Por Marcus Moura/CBN

Pode parecer um grande clichê dizer que a resolução para os problemas geralmente está próxima, mas na prática, segundo o fundador da Sapiens Consultoria em Desenvolvimento de Lideranças, Eugênio Mussak, “a grande oportunidade para sair da crise está dentro de nós”. Questionado pelo coordenador pedagógico da Unigran Ead, Afonso Guilherme Ferreira Egídio, sobre o que empreendedores e empresários precisam para se adaptar as mudanças, o palestrante foi preciso: informação.

Para Mussak, uma das principais características para quem deseja crescer, seja na vida pessoal, ou no negócio, é sempre estar bem informado. “Não fique alienado. Não há nada pior que uma pessoa alienada, você precisa estar informado, o mundo nunca exigiu e forneceu tanta informação. Mas além da capacidade de adquirir a informações, nós temos que desenvolver uma habilidade para selecionar essa informação, para separa o joio do trigo, como a internet dá espaço para todo mundo, há muita coisa errada, muitas notícias falsas. É preciso saber separar isso”, disse.

Desenvolver novas competências e habilidades são hábitos necessários para inovação. “As pessoas ainda acreditam que para crescer, ou aplicar novas tecnologias é preciso investir demais, fazer coisas complexas, mas, na verdade, nós temos que simplificar a complexidade. Quanto mais simples, mais fácil de controlar”, ressaltou.

E para fazer com que o processo de mudança seja efetivo, Eugênio dá dicas importantes. “Envolva as pessoas que estão ao seu redor, venda a ideia da construção de algo melhor, de um futuro melhor. Eu sou um otimista que o mundo pode ficar melhor. Temos que aprender a procurar a oportunidade no lugar certo. A grande oportunidade para sair da crise está dentro de nós. A crise é um momento de revisão, de olhar no espelho, do que podemos modificar”, finalizou.

RCN/CBN em Ação – Live 2020

Pioneiro em Mato Grosso do Sul, o projeto RCN/CBN em Ação - Live 2020 apostou na inovação para superar a barreira imposta pelo distanciamento social e levar ao maior número de pessoas possível o debate em multicanais. Seja nas ondas do rádio, no sinal de televisão, ou via algoritmos da internet as palestras deste ano estão sendo transmitidas ao vivo em 14 canais do grupo RCN de Comunicação, algo inédito no Estado.

Ruy Shiozawa

O próximo palestrante do projeto RCN/CBN em Ação – Live 2020 é o engenheiro e CEO da Great Place To Work, Ruy Shiozawa. O encontro virtual acontecerá no dia 17 de novembro (terça-feira), também às 18h30, e terá como tema principal a nova realidade dos ambientes nas organizações. Engenheiro de Produção e Mestre pela Escola Politécnica da USP com Especializações nos EUA, Japão e Espanha, Shiozawa possui grande experiência nas áreas de relacionamento com clientes, pré-vendas, tecnologia da informação em empresas de diversos segmentos, tais como Claro, Telefônica, GVT, Diageo e Dow Química. Foi eleito Executivo de TI do Ano em 2002, além de ter recebido 6 outros prêmios nacionais e internacionais. É influencer no LinkedIn desde 2015. É autor do livro “Qualidade no Atendimento e Tecnologia de Informação”, pela Editora Atlas.