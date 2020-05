DIA NACIONAL DA LITERATURA "A Literatura sobrevive ao Estado opressor", diz o poeta Elias Borges Escritor sul-mato-grossense expressa realidade social através da poesia

1 MAI 2020 - 11h:12 Por Thais Cintra/CBN

A crítica sobre a falta de investimentos do Governo brasileiro em relação à Literatura, vêm do escritor sul-mato-grossense, Elias Borges de Campos. O poeta faz parte de um grupo de escritores do Estado, que difundem o universo literário em poesias que trazem diversas temáticas.

Elias diz que em meio às dificuldades financeiras de editoras nacionais, outras opções de leitura surgem como alternativas, e que é possível conciliar novos hábitos com a prática tradicional de ler os livros. Confira no áudio: