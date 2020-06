SAÚDE MENTAL A mente saudável precisa de possibilidades, diz psicóloga Especialista afirma que isolamento social é um desafio e exige mudanças de hábitos para manter saúde

25 JUN 2020 - 12h:02 Por Redação/CBN

Manter a mente positiva e imune às pressões do isolamento social talvez seja um dos maiores desafios nesse momento de pandemia. Em entrevista à rádio CBN nesta quinta-feira (25), a psicóloga Sandra Cintra destacou que as mudanças na rotina não devem, necessariamente, serem encaradas com negativismo ou como algo ruim.

De acordo com ela, para manter a mente saudável é necessário usar um "filtro mental" para não ser afetado pela quantidade de notícias ruins e falsas que chegam a todo momento. Sandra também orienta que antes de dormir é fundamental fazer uma "desintoxicação" mental para ter uma noite de sono mais leve. Acompanhe a entrevista na íntegra.