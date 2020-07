FESTA E EVENTOS A nutricionista Bela Correa estreia na BIO do Festas e Eventos E conta sua trajetória de vida

4 JUL 2020 - 11h:03 Por José Marques/Isabelly Melo

Nesta manhã de sábado (04), José Marques conversou com a nutricionista Bela Correa, uma jovem talentosa que vem fazendo diferença profissionalmente em Campo Grande. Nesse bate papo você vai conhecer um pouco mais da vida de Bela Correa, entendo sua formação e o porquê do sucesso da sua carreira e você acompanha na BIO do @festaseventos com @belatcorrea.