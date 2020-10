CBN CONSUMO A partir de novembro, a cada litro de gasolina, consumidor pagará R$ 1,17 de ICMS Alta no valor pago pelo ICMS se deve ao reajuste da pauta fiscal

27 OUT 2020 - 16h:00 Por Marcus Moura/CBN

A partir de 1 de novembro a pauta fiscal da gasolina terá reajuste de 2%, segundo dados do Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária). Atualmente, o Governo do Estado cobra os 25% da alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) levando em conta que o preço médio da gasolina em Mato Grosso do Sul é de R$ 4,58. Entretanto, no próximo mês, a média será de R$ 4,67. Independente da cidade, a cada litro de gasolina comprada, o consumidor pagará R$ 1,17 apenas de ICMS. Confira: