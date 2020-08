EMPREENDEDORISMO A partir de setembro, MEIs não precisarão de alvarás e licenças para funcionar Resolução foi publicada pelo Comitê Gestor do Simples Nacional

19 AGO 2020 - 16h:34 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

O Comitê para Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios aprovou, na última quinta-feira, uma resolução que, entre outras medidas, dispensa a exigência de alvarás e licenças para abrir um negócio na modalidade microempreendedor individual (MEI), a partir de setembro.

A medida, segundo o analista do Sebrae de Mato Grosso do Sul, Julio Cesar Silva, abrange todas as atividades do MEI. Saiba mais: