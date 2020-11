EFEITO CORONA A partir de sexta-feira, Capital volta a ter toque de recolher Confinamento obrigatório de 00h às 05h permanece até o dia 11 de dezembro

25 NOV 2020 - 16h:11 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Campo Grande terá toque de recolher a partir de sexta-feira (27). De acordo com o decreto publicado em edição extra do Diário Oficial, o confinamento obrigatório será de 00h às 05h e permanece por quinze dias, terminando no dia 11 de dezembro.

Durante esse horário, a circulação de pessoas fica proibida, exceto quando for necessário o acesso a serviços essenciais, que incluem postos de combustíveis, farmácias e demais serviços de saúde, segurança e assistência funerária, que podem funcionar em horário estabelecido no alvará de localização e funcionamento respectivo.