RCN/CBN EM AÇÃO € LIVE 2020 Quinta revolução industrial será a do afeto, defende Mussak ao Grupo Auto Master O lado humano: aquilo que as máquinas não podem tirar de nós, ressalta palestrante

20 OUT 2020 - 19h:50 Por Marcus Moura/CBN

A quinta revolução industrial vai ser relacionada ao afeto, ao lado humano das relações, aquilo que, segundo o professor e fundador da Sapiens Consultoria em Desenvolvimento de Lideranças, Eugênio Mussak, as máquinas não podem tirar de nós. A afirmação foi feita ao diretor financeiro do Grupo Auto Master, Eduardo Pinheiro.

Para Mussak, a parte técnica das relações entre empresas e consumidores não fala mais alto que a humana. “As máquinas que antes substituíam a força humana, a força física, estão sendo adaptadas para trabalharem com emoções. Mas, existe um limite até onde elas podem ir. Não dá para delegar criatividade para as máquinas. As máquinas não têm senso ético moral”, disse.

Ele lembra que nos Estado Unidos, os cientistas fizeram um experimento no qual as nove sinfonias de Beethoven foram dadas a uma máquina com a missão dela compor a décima. “A máquina compôs a décima sinfonia, porém o material entregue era muito similar as outras algo que não aconteceria se fosse o próprio Beethoven compondo”, ressalta.

O palestrante destaca que a criatividade é algo que pertence ao nosso espírito, algo que a máquina não é capaz de ter. “Uma coisa que as máquinas ainda não podem tirar das relações humanas é o olho no olho, a empatia, a responsabilidade emocional”, acrescentou. Eugênio Mussak ainda falou sobre competências técnica, de organização e humanas, além de passar pelos conceitos da metacompetência, que inclusive dá nome a um de seus livros, lançado no ano 2003.

RCN/CBN em Ação – Live 2020

Pioneiro em Mato Grosso do Sul, o projeto RCN/CBN em Ação - Live 2020 apostou na inovação para superar a barreira imposta pelo distanciamento social e levar ao maior número de pessoas possível o debate em multicanais. Seja nas ondas do rádio, no sinal de televisão, ou via algoritmos da internet as palestras deste ano estão sendo transmitidas ao vivo em 14 canais do grupo RCN de Comunicação, algo inédito no Estado.

