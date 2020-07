VIAGEM DE SABORES A receita de hoje é um delicioso Pão de Batata Doce A receita já foi utilizada com uma variação com beterraba, resultando numa cor linda

28 JUL 2020 - 14h:23 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Durante estes meses de pandemia uma coisa é certa, o hábito de cozinhar em casa. Por isso, convidei minha aluna Edna Constantinou para publicar uma receita que ela gosta de fazer em casa, no Blog dos Food Safaris. A receita no caso é um pão de batata doce, que ela já usou até uma variação da receita com beterraba, resultando numa cor linda. Confira:

Ingredientes:

1 kg Farinha de trigo

170g Açúcar refinado

40g Fermento biológico fresco

570ml Leite

170g Ovos

470g Batata doce cozida e espremida

140g Manteiga sem sal

12g Sal

Modo de preparar:

Se for fazer na mão, coloque em uma tigela toda a farinha, açúcar, o fermento e misture bem. Agregue o leite, porém não coloque todo pois pode não precisar, dependerá da farinha, misture bem e agregue os ovos, a batata e a manteiga. Passe a massa para uma bancada e sove muito bem, verifique a necessidade do leite reservado, e por último agregue o sal. A massa tem que ficar bem macia.

Coloque a massa em uma tigela, tampe com um pano de prato e deixe descansar por 1 hora em local seco, escuro, e que ninguém mexa. Após 1 hora, divida a massa em pedaços de 40 gramas (ou a seu critério menor ou maior), bolear para que se forme as bolinhas, colocar em assadeiras ou aros.

Deixar crescer novamente. Antes de levar ao forno, colocar pedaços pequenos de manteiga entre as bolinhas de massa. Levar ao forno que já deve estar aquecido. Assim que sair do forno pincelar manteiga derretida.

Opcional: peneirar açúcar de confeiteiro. Temperatura: 180 graus. Tempo de forno: 15 a 20 minutos. Rendimento: 4 pães grandes (+- 430 gramas cada).