NOVO CORONAVÍRUS "A sociedade como um todo precisa aprender a salvar vidas", destaca secretária-adjunta Mato Grosso do Sul registrou 1.197 novos casos e 14 mortes por covid-19

4 DEZ 2020 - 11h:37 Por Ingrid Rocha/CBN

Na live do Governo do Estado nesta sexta-feira (04), a secretária-adjunta de Saúde, Christine Maymone falou sobre o crescimento de casos, de internados e de óbitos em Mato Grosso do Sul. A secretária-adjunta chamou atenção para o papel da sociedade no combate ao vírus. “A sociedade como um todo precisa aprender a salvar vidas”, destacou Christine Maymone.

A Secretaria Estadual de Saúde confirmou 1.197 novos casos de covid-19 no estado, sendo que mais da metade foi em Campo Grande (601). Em MS, 1.818 pessoas morreram em decorrência da doença e 532 pessoas estão internadas. Ouça os detalhes: