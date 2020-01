A UFMS oferece 1,2 mil vagas em 67 cursos de pós-graduação Os programas incluem diversas áreas do conhecimento.

28 JAN 2020 - 12h:34 Por Thais Cintra/CBN

Interessados no mestrado em Agronomia desenvolvido no campus de Chapadão do Sul têm até 29 de janeiro para se inscreverem. Ao todo são seis vagas. A área de concentração é em Produção Vegetal e são duas as linhas de pesquisa: Sistema de produção agrícola e Manejo de solo. Confira todas as informações sobre a seleção aqui. Nesta sexta-feira (31), encerram-se as inscrições para cinco cursos: o mestrado e o doutorado em Tecnologias Ambientais e os mestrados em Eficiência Energética e Sustentabilidade e em Biologia Vegetal, todos na Cidade Universitária. Termina também o prazo para interessados no mestrado em Estudos Culturais, desenvolvido no campus de Aquidauana.

Na segunda-feira, três de fevereiro, dois programas de pós-graduação fecham as inscrições para seus cursos de mestrado e doutorado: Doenças Infecciosas e Parasitárias e Biotecnologia. O doutorado em Educação Matemática também encerra inscrições, mas a seleção é para candidatos estrangeiros. Seguem com inscrições abertas até fevereiro os doutorados em Ciências Farmacêuticas, em Campo Grande, e Letras, em Três Lagoas; e os mestrados em Recursos Naturais, Educação Matemática e Ciências Farmacêuticas em Campo Grande, e em Letras, em Três Lagoas.

Já os programas de pós-graduação em Química (mestrado e doutorado) e Ciências Veterinárias (mestrado e doutorado) desenvolvem seleções para seus cursos de mestrado e doutorado com inscrições já abertas, mas que podem ser realizadas até maio, junho ou novembro, conforme editais específicos. Mais informações podem ser conferidas no site www.ufms.br.