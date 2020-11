VIVA CASA CBN A visão do morar no pós-pandemia está exposta no Janelas CASACOR Projeto que nasceu para suprir a ausência da CASACOR no Brasil e oferece uma experiência Phygital

7 NOV 2020 - 09h:36 Por Luciane Mamoré/Isabelly Melo

Projeto que nasceu para suprir a ausência da CASACOR no Brasil e oferece uma experiência Phygital - Foto: Luciane Mamoré A expressão Phygital é, relativamente, nova e quer expressar algo simultaneamente físico e virtual, foi com este conceito que a rede CASACOR criou o Janelas CASACOR, uma exposição que foi instalada em 10 cidades brasileiras e estão disponíveis para visitação virtual pelo site www.casacor.com.br. Para fazer um balanço sobre o novo projeto, a jornalista Luciane Mamoré, recebeu a gerente de franquia da CASACOR Brasil e Internacional, Graziella Di Caroli que falou também sobre a expectativa para os eventos CASACOR em todo o Brasil em 2021, ano que a marca completa 35 anos.

