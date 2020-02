CBN MOTORS Placa do Mercosul de MS está entre as mais caras Não bastasse nosso IPVA que está entre os mais caros do País, as novas placas seguem o mesmo caminho

1 FEV 2020 - 10h:35 Por Paulo Cruz/Isabelly Melo

Não bastasse nosso IPVA que está entre os mais caros do País, as novas placas seguem o mesmo caminho - Isabelly Melo Paulo Cruz e Leandro Gameiro comentam sobre o preço das novas placas do Mercosul adotadas em nosso estado e que custam até R$ 320,00, estando entre as mais caras do Brasil. Porque isso acontece? Saiba mais sobre os novos Kia Rio e Troller TX4, o jipão que finalmente ganha câmbio automático. E entenda o que está acontecendo com o Salão do Automóvel de São Paulo que vem perdendo a participação de marcas importantes como a GM e Toyota.

