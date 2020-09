SAúDE Home Office vira tendência e preocupa ortopedistas Para quem não tem um espaço propício, trabalhar em casa pode desencadear desconfortos, dores e até mesmo lesões

1 SET 2020 - 13h:34 Por Isabelly Melo

Cadeira adequada, mesa na altura correta, computador na altura dos olhos, fone de ouvido, webcam e tantos outros móveis e objetos que até então ficavam só no trabalho, agora estão preenchendo a sala de estar, o quarto de visitas e outros espaços da casa dos trabalhadores que aderiram ao home office.

Marcelo Luis Quarteiro, médico ortopedista

Justamente por isso que o setor de vendas desses objetos e móveis citados apresentaram alta nos últimos meses, de acordo com pesquisa feita pela CBN Campo Grande em sete lojas da capital.

Segundo a gerente de vendas de uma empresa do setor, Priscilla Aquino, a procura segue em alta, “Aumentou o número de webcam, notebook, computador, a melhoria das máquinas, essa parte de informática e tecnologia deu um aumento de venda. Até houve falta desses equipamentos nesse período”, afirmou Priscilla.

E enquanto algumas pessoas conseguem investir em equipamentos e na melhoria do espaço de trabalho em casa, outras se viram com o que tem e acabam sofrendo com dores nas costas, pescoço, mãos e muito mais.

Segundo o médico ortopedista, Marcelo Luis Quarteiro, o atendimento de casos de postura inadequada e lesões em casa aumentou nesse período. Por isso, é importante avaliar algumas questões antes de começar o home office:

E se você não tem uma cadeira ergométrica ou uma mesa na altura ideal, a dica é adaptar da melhor forma possível. Usando, por exemplo, livros ou revistas para deixar a tela do computador na altura dos olhos. Outra dica é realizar momentos de pausa durante o trabalho para alongar o corpo, “A cada duas/três horas você para, alonga, muda a posição, muda como está fazendo essas tarefas. Não repita sempre os mesmos movimentos. Estique os braços, para cima e para baixo, anda um pouquinho dentro de casa”, explica Marcelo.

Outro detalhe muito importante: não se auto medique! Esse mal costume da população pode desencadear outros problemas, segundo o ortopedista, “O torsilax, por exemplo, é uma medicação que se você usar por longos períodos pode levar a insuficiência renal, a gastrite. Ela tem vários efeitos colaterais que não são desprezíveis”.

