ELEIÇÕES Com pandemia WhatsApp será estrela do marketing político Com reuniões presenciais limitadas por conta da pandemia, mensagens por aplicativo devem ganhar força na estratégia dos candidatos

17 SET 2020 - 12h:37 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

A jornalista Liziane Berrocal e o publicitário Carlos Kayoda entendem que a campanha eleitoral deste ano será marcada pelos aplicativos de mensagens, sobretudo pelo Wathsapp, sem deixar de reconhecer a relevância das mídias sociais.

Segundo Kayoda, o acesso do eleitor as informações é a principal características. As mensagens terão que ser mais objetivas, mais criativas e identificadas com as necessidades do eleitor. “Uma ferramenta complementa a outra”, afirma Liziane, enquanto Kayoda lembra que os candidatos devem desenvolver suas campanhas reconhecendo com precisão o público alvo.

Confira os principais trechos da entrevista: