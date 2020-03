EFEITO CORONA Capital não terá problemas de abastecimento, garante Águas Guariroba Diretor-presidente da concessionária afirma que o abastecimento dos bairros da Capital está garantido durante o surto de coronavírus

21 MAR 2020 - 12h:57 Por Isabelly Melo

Neste sábado (21), o jornalista Ginez Cesar recebeu o diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, em edição especial do Programa CBN Campo Grande. Durante a entrevista Themis afirmou que Campo Grande está com o abastecimento garantido para todo o período de enfrentamento a COVID-19, com a preocupação de estabelecer uma rotina e assegurar transporte para todos os colaboradores da empresa.

O diretor-presidente também afirmou que a empresa antecipou a compra de insumos necessários para o tratamento da água, afim de evitar qualquer problema no fornecimento. Confira: