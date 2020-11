AGRONEGÓCIO Abate de aves e suínos cresceu 6% em setembro no país Segundo o MAPA, foram abatidos 26 milhões de aves e 178 mil suínos a mais no período deste ano

20 NOV 2020 - 14h:50 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

O abate de aves e suínos cresceu cerca de 6% em setembro no país. Segundo dados do 8º Relatório de Atividades do Serviço de Inspeção Federal (SIF), divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), foram abatidos 26 milhões de aves e 178 mil suínos no mês deste ano, na comparação com 2019.

