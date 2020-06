O número de frangos abatidos pelo país registrou recorde no primeiro trimestre do ano. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil abateu 1,51 bilhão de cabeças no período, 5% acima do registrado em 2019.

Já os abates Sul-mato-grossenses do animal cresceram 14,3% nos primeiros três meses do ano.

