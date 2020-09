CBN AGRO Abate de gados clandestinos será hoje, 24 Animais foram apreendidos nessa quarta-feira e serão sacrificados por precaução

24 SET 2020 - 13h:49 Por Eder Campo/Beatriz Magalhães

Três caminhões com 120 cabeças de gado e documentação falsa foram apreendidos nesta quarta-feira (23) em fiscalização da Agência de Defesa Sanitário Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul - Iagro, em conjunto com o Departamento de Operações de Fronteiras - DOF. Os animais serão encaminhados para abate sanitário. Confira: