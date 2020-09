AGRONEGÓCIO Abates de bovinos e frangos têm queda no 2º trimestre do ano Redução foi de 8,3% na comparação com o número de bovinos abatidos no mesmo período de 2019

11 SET 2020 - 13h:44 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

Foto: IBGE O abate de bovinos e frangos tiveram uma queda no 2° trimestre deste ano. Na comparação com o número de cabeças de bovinos abatidos no mesmo período do ano passado, a redução foi de cerca de 8,3%. Com relação ao número de frangos abatidos, a diminuição foi de mais de 514 mil cabeças, se comparado com o segundo trimestre de 2019. Saiba mais:

