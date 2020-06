AGRONEGÓCIO Abates de suínos aumentaram 8% no primeiro trimestre do ano, segundo IBGE Crescimento impulsionou número recorde do país

11 JUN 2020 - 14h:36 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Foto: Ilustração/Freepik O número de abates de suínos aumentou 8,6% nos três primeiros meses de 2020 em Mato Grosso do Sul. O crescimento impulsionou o recorde registrado pelo Brasil, de 583.89 mil cabeças. Em contrapartida, o resultado dos abates de bovinos foi o menor para um trimestre desde 2012 no país, segundo as informações da pesquisa trimestral da pecuária, divulgadas pelo IBGE. Saiba mais: jpnews · Abates de suínos aumentaram 8% no primeiro trimestre do ano, segundo IBGE

