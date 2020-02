POLÍTICA EM DESTAQUE Aberta a temporada de "caça" aos candidatos para 2020 Com a mudança na legislação partidos não podem mais fazer coligações nas proporc

14 FEV 2020 - 14h:05 Por Ginez Cesar/CBN

Os partidos políticos estão preocupados com a mudança na Lei que proíbe, a partir deste ano, coligação partidária para as eleições proporcionais para vereadores e deputados estaduais. No caso das eleições municipais a missão dos partidos é definir os nomes necessários para compor a "chapa pura". As legendas sabem que não basta focar na quantidade de candidatos para atender simplesmente a lei, e sim escolher com qualidade os quadros que irão disputar as eleições este ano. Confira a coluna de Adilson Trindade: