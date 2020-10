BALANÇO Índice de abertura de empresas em 2020 está 8% maior Em setembro deste ano, foram abertas 760 novas empresas, segundo dados da Junta Comercial

23 OUT 2020 - 13h:00 Por Marcus Moura/CBN

O número de aberturas de empresas em Mato Grosso do Sul está 8,2% maior este ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre janeiro e setembro, o Estado registrou a abertura de 5.915 negócios, contra 5.462 no ano passado. Os dados são Jucems (Junta Comercial do Estado).

Em setembro deste ano, foram abertas 760 novas empresas, sendo o melhor resultado para o mês da série histórica registrada desde o ano 2000. O setor de serviços foi responsável por 62,8% das novas empresas, totalizando 478 novos negócios. Seguido pelo comércio com 257 empresas e a indústria com 25. De acordo com a atividade econômica principal, os segmentos que mais se destacaram foram transporte rodoviário de cargas (33); atividade odontológica (23); comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (23) e serviços de engenharia (20).

Campo Grande foi responsável por 41,8% das novas empresas do último mês, que somam 313 cnpjs. Dourados aparece em segundo com 94 unidades, seguido por Três Lagoas com 37, junto com Ponta Porã, também com 37 novas empresas.

Em setembro de 2020 foram fechadas 284 empresas na Jucems, sendo 140 no setor serviços, 131 no comércio e 13 na indústria. O resultado é apenas 4,4% maior em relação ao mesmo período de 2019, quando fecharam 272 empresas. No acumulado de janeiro a agosto de 2020 foram fechadas na Jucems um total de 3.025 empresas.

Os três municípios com maior abertura de empresas também registram os maiores números de fechamento de empreendimentos em agosto de 2020. Em Campo Grande foram fechadas 148 empresas, em Dourados 31 e em Três Lagoas foram 13.