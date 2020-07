MESMO NA CRISE Abertura de empresas em 2020 bate recorde

11 JUL 2020 - 09h:16 Por Marcus Moura

Mato Grosso do Sul registrou o melhor saldo de abertura de empresas no primeiro semestre deste ano dos últimos sete anos. Ao todo, foram registradas 3.526 aberturas de novas empresas na Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul).

Mesmo em meio à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, o Estado alcançou bons resultados. Em junho de 2020 foram abertas 620 empresas em Mato Grosso do Sul, resultado 20% maior em relação às 517 empresas registradas no mesmo período de 2019. Esse desempenho no mês de junho também representa o melhor resultado para o mês dos últimos sete anos. Entre os setores da economia, o maior número de abertura de empresas no mês de junho foi o de Serviços (389), seguido pelo Comércio (206) e Indústria (25). (Com Semagro)