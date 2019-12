ECONOMIA ABPA lança campanha sugerindo mais aves e suínos na grelha Campanha reforça opções de cortes e a presença do ovo nas confraternizações

20 DEZ 2019 - 10h:16 Por ABPA

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) lançou hoje uma campanha que levará para o consumidor uma nova perspectiva para o tradicional churrasco de fim de ano.

Com o tema “Fim de ano com churrasco diferente”, a campanha da ABPA, desenvolvida pela Agência Capella, propõe ao consumidor opções de carnes de aves e de suínos para as confraternizações.

E, para completar o cardápio, a campanha propõe ainda a inclusão de sobremesas à base de ovos.

De acordo com o diretor-executivo da entidade, Ricardo Santin, a ação compartilha opções de cortes que nem sempre são lembradas na hora do churrasco, como a picanha suína, a costelinha, e até mesmo o frango no espeto.

“Nas redes sociais, memes e comentários indicam que consumidores estão receosos com o aumento dos preços das carnes tradicionais nos churrascos. Queremos mostrar que há muito mais opções acessíveis e saborosas, que darão um toque diferente com a mesma qualidade”, destaca.

A campanha foi lançada hoje nas redes sociais Facebook, Instagram e Youtube. Também será distribuído via Whatsapp. Veja o vídeo da campanha no link https://www.youtube.com/watch?v=iVNDq2yGhmQ

SOBRE A ABPA - A ABPA é a representação político-institucional da avicultura e da suinocultura do Brasil. Congrega mais de 140 empresas e entidades dos vários elos da avicultura e da suinocultura do Brasil, responsáveis por uma pauta exportadora superior a US$ 8 bilhões. Sob a tutela da ABPA está a gestão, em parceria com a Apex-Brasil, das três marcas setoriais das exportações brasileiras de aves, ovos e suínos: Brazilian Chicken, Brazilian Egg e Brazilian Pork. Por meio de suas marcas setoriais, a ABPA promove ações especiais em mercados-alvo e divulga os diferenciais dos produtos avícolas e suinícolas do Brasil – como a qualidade, o status sanitário e a sustentabilidade da produção – e fomenta novos negócios para a cadeia exportadora de ovos e de carne de frangos e de suínos.