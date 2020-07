EFEITO CORONA Abrasel teme quebradeira com lockdown, destaca presidente Juliano Wertheimer disse que é importante um diálogo com os setores antes da decisão

14 JUL 2020 - 10h:50 Por Ingrid Rocha/CBN

O presidente da Abrasel MS (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul), Juliano Wertheimer, destacou que caso um lockdown seja feito em Campo Grande, terá ‘quebradeira’ no setor. Juliano ainda falou que a decisão não deve ser uma imposição e que é importante um diálogo neste momento.

A Prefeitura de Campo Grande diz estar buscando alternativas para lidar com o aumento no número de casos e mortes por covid-19 na Capital. Até quarta-feira (15) a decisão sobre fazer ou não um lockdown deve ser anunciada.

No final de semana, Campo Grande registrou 288 novos casos de covid-19. A capital contabiliza 4.640 casos da doença e é considerada o epicentro do Mato Grosso do Sul.