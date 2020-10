PANDEMIA Acadêmicos de medicina colam grau em formato drive-thru Cerimônia foi realizada no estacionamento da UEMS

22 OUT 2020 - 09h:41 Por Ingrid Rocha/CBN

Em Campo Grande, 47 acadêmicos de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul colaram grau na noite da última quarta-feira (21). A cerimônia foi realizada no estacionamento da unidade e segundo a universidade, os protocolos de biossegurança foram seguidos e os convidados ficaram dentro do carro. Ouça os detalhas: