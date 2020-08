COMPRE DO VIZINHO CG Acadêmicos e professores lançam campanha para ajudar pequenos negócios Empresários têm atendimento gratuito e ganham mais visibilidade nas redes sociais

12 AGO 2020 - 10h:30 Por Ingrid Rocha/CBN

A Agência Mais Comunicação está realizando a campanha “Compre do Vizinho CG”. A iniciativa surgiu após o grupo perceber que nos primeiros meses da pandemia, as pessoas preferiam comprar em estabelecimentos perto de casa. Com isso, eles decidiram que poderiam ajudar na divulgação dos pequenos negócios.

O atendimento é para todo o Mato Grosso do Sul e a demanda já é 80 empresas. A agência faz parte de um projeto de extensão de uma universidade particular de Campo Grande. Segundo o coordenador, Elton Tamiozzo, o trabalho é realizado pelos acadêmicos, que analisam a necessidade do cliente para realizar o atendimento. “Os acadêmicos fazem uma arte institucional ou para divulgar a empresa. O nosso papel é anunciar e levar o cliente até a empresa. ”, explicou Elton.

A Gourmeteria Criativa participa da campanha há dois meses e de acordo com uma das sócias, Ana Carla Castello, já foi percebido um crescimento no número de seguidores nas redes sociais. A empresária acredita que com o tempo a divulgação deve ajudar nos negócios. “As pessoas passaram a conhecer a gourmeteria e pesquisar. Não necessariamente viraram negócios ainda, mas a tendência é caminhar para isso”, destacou Ana Carla.

O Gabriel Mello está no sexto semestre de Publicidade e Propaganda e participa do projeto. Para ele a campanha além de ajudar os pequenos negócios, também é uma grande experiência. “A gente vê que a gente está fazendo algo bom para as pessoas”, contou o acadêmico.

Os empresários que tiverem interesse em participar da campanha, devem enviar as informações sobre a empresa no e-mail (compredovizinhocg@gmail.com ou pp@ucdb.br). Também é possível realizar o contato por meio dos perfis no Instagram (@compredovizinhocg ou @ppucdb).

Confira a reportagem: