SAúDE Ação contra Aedes vai vistoriar construções e imóveis abandonados De acordo com Secretaria, 400 imóveis foram previamente identificados e catalogados

8 JAN 2020 - 16h:50 Por Redação/CBN

Construções inacabadas e imóveis comerciais em situação de abandono serão vistoriados durante ação de combate ao mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya. O trabalho é executado pela equipe de Imóveis Especiais da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande.

Inicialmente as ações irão ocorrer nesta quinta (09) e sexta-feira (10) de forma pontual em locais previamente identificados e catalogados pela equipe da coordenadoria como de risco em potencial, considerando a situação de abandono, depredação, presença de entulhos e materiais inservíveis potenciais criadouros do mosquito. Nestas situações, segundo o serviço, há cerca de 400 imóveis catalogados.

A expectativa, segundo o secretário municipal de Saúde José Mauro Filho, é potencializar estas ações e buscar formas de identificar e responsabilizar os proprietários destes imóveis, tendo em vista que, apesar de necessárias, tais ações trazem custos ao município.

“É preciso que a sociedade entenda qual é o papel de cada um de nós nesta tarefa. Não é mais admissível se esperar somente uma atitude do Poder Público. Nós estamos fazendo a nossa parte, mas é preciso o envolvimento de todo mundo. O proprietário do imóvel precisa saber que ele é responsável por mante-lô em boas condições e não torna-lô um espaço propício para a profiliferação do mosquito da dengue (Aedes aegypti) e outras doenças”, pondera.

Uma reunião envolvendo várias secretarias e a Procuradoria Geral do Município (PGM) prevista para acontecer na sexta-feira deve discutir, entre outros pontos, os aspectos legais para que o municipio possa aplicar sanções aos proprietários destes imóves.

(Com informações da Prefeitura Municipal de Campo Grande)