BONITO SEGURO Ação de conscientização reforça boas práticas de biossegurança entre turistas Objetivo é garantir que atividades do setor retomem o funcionamento com máxima proteção contra a COVID-19

7 NOV 2020 - 11h:30 Por Marcus Moura

Principal destino turístico de Mato Grosso do Sul, a cidade de Bonito foi alvo de um mutirão organizado entre Sesi, Sebrae e Senac para garantir que protocolos de biossegurança sejam cumpridos nesse período de possível aglomeração. A ação integra o cronograma de atividades do programa Bonito Seguro.

Para o empresário Alexandre Friedrich, proprietário do Balneário do Sol, a ação do Sesi em parceria com o Sebrae-MS foi fundamental para a manutenção das atividades econômicas e a reabertura das atrações de forma segura na cidade.

“Desde o início da pandemia nós tivemos consultorias e orientações dos técnicos do Sesi para proporcionarmos o melhor atendimento aos nossos clientes e essa ação nesse feriado prolongado, com foco nos turistas, só traz benefícios, porque eles se sentem ainda mais seguros de vir a Bonito”, afirmou.

A família do gestor financeiro Rodney Maruyama aproveitou o feriado para o primeiro passeio fora de Campo Grande desde o início da pandemia e a segurança de Bonito foi um dos fatores que pesou na hora de escolher o destino. “Nós pesquisamos os melhores lugares para ir e quais os estabelecimentos que estavam seguindo os protocolos de segurança. A vida precisa continuar, mas a gente também precisa ter cuidado com as medidas de prevenção e essa ação do Sesi nos deixa ainda mais seguros”, declarou.

Bonito Seguro

O Bonito Seguro é desenvolvido pelo Sesi em parceria com o Sebrae/MS com o objetivo de retomar as atividades econômicas e reabrir atrações de forma segura de forma 100% gratuita. O Sesi atuou em duas frentes para possibilitar a retomada do turismo: primeiro, elaborou os protocolos de segurança contendo as orientações necessárias para readequação do atendimento de cada segmento durante a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). E também está oferecendo uma consultoria individual para cada empresa, sem qualquer custo, para que o empresário entenda qual postura adotar e que mudanças implementar para garantir a segurança do cliente. Essa consultoria já foi contratada por 498 empresas de Bonito.

“Estamos aqui novamente para orientar os empresários caso ainda haja alguma dúvida a ser sanada nos seus procedimentos, mas nosso foco agora é o turista”, finalizou o gerente de SST (Saúde e Segurança do Trabalho) do Sesi, Michel Klaime Filho.