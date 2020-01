TRÂNSITO Acidente na Afonso Pena deixa duas pessoas feridas Colisão envolvendo carro e moto congestionou o trânsito no local durante o início da manhã

14 JAN 2020 - 07h:15 Por Isabelly Melo

Na manhã desta terça-feira (14), por volta das 7h10, um acidente envolvendo um carro modelo Land Rover e uma moto, aparentemente uma Honda CG 150, deixou duas pessoas feridas na Av. Afonso Pena com a Rua Paraíba. O piloto e a passageira da moto sofreram ferimentos e foram encaminhados a CRS Tiradentes, já os ocupantes do carro não sofreram nenhum tipo de lesão, segundo agente de saúde do SAMU.

De acordo com informações do SAMU, o carro descia a Rua Paraíba, enquanto a moto seguia pela Av. Afonso Pena, sentido centro. Tanto o motorista do carro, quanto o piloto da moto disseram ter cruzado com o semáfaro verde. A Agetran estava no local, porém, não soube informar qual dos motoristas avançou o semáfaro no momento errado.