SAÚDE Acidentes com escorpiões ultrapassam 700 casos em 2019 Número é 22% maior do que em 2018 e clima pode ser o principal motivo

30 DEZ 2019 - 14h:09 Por Beatriz Magalhães/CBN

De acordo com o Ministério da Saúde os animais peçonhentos, como é o caso dos escorpiões, estão cada vez mais presentes e adaptados ao meio urbano devido ao crescimento acelerado das cidades.

Em 2019 o número de acidentes com escorpiões em Campo Grande – MS, aumentou de forma significativa em relação a 2018, cerca de 22%. De acordo com a bióloga do Centro de Controle de Zoonoses, Christianne Eufrasio de Medeiros Brandão, isso se dá em razão das características climáticas de cada ano. Confira a reportagem: