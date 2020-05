ESTATÍSTICA Acidentes de trânsito na capital têm redução de 34% No primeiro trimestre deste ano, 2.163 pessoas se acidentaram nas ruas de Campo Grande. Em 2019, vítimas totalizaram 3.294.

4 MAI 2020 - 10h:05 Por Loraine França

Campo Grande registrou queda de 34% no número de acidentes no primeiro trimestre deste ano se comparado ao mesmo período do ano passado. Em 2019, 3.294 se acidentaram nas ruas da capital. Em 2020, esse número caiu 2.163. Os dados são do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito.

Ouça as informações: