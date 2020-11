RCN/CBN EM AÇÃO LIVE 2020 Ações simples podem gerar muito impacto, diz CEO do GPTW ao Sebrae/MS Ruy Shiozawa conta como fez para driblar as barreiras impostas pela pandemia no processo de conexão com novos colaboradores

19 NOV 2020 - 14h:43 Por Marcus Moura/CBN

A pandemia da Covid-19 separou as pessoas fisicamente, mas graças à tecnologia, as distância foram encurtadas. Ruy Shiozawa explica como ações simples fazem toda diferença no ambiente de trabalho contando uma experiência vivida no Great Place To Work.

“Sempre que entra um novo colaborador no Great Place To Work eu levo pra almoçar, mas na pandemia não está dando para fazer isso. Entraram três pessoas, sabe o que eu fiz? Pesquisei umas receitas italiana, muito inspirado pela minha cultura, fui no supermercado comprei todos os ingredientes e mandei para cada um deles. Fizemos o jantar juntos, mas cada um em sua casa. Com isso a gente pode envolver a família também, foi genial. Foi muito legal, passamos horas pelo zoom, as pessoas adoraram e no final das contas, ficou muito mais barato do que ir no restaurante. Viu? Não é sobre dinheiro, é sobre tempo! Recebi comentários dos familiares dos meus colaboradores falando sobre como nunca haviam presenciado aquilo. Foi demais”.

Ao ser questionado pelo diretor de operações do Sebrae/MS, Tito Estanqueiro, sobre ações que poderiam ser adotadas por pequenos negócios para melhorar o ambiente de trabalho, Shiozawa ressaltou a importância do cuidado com as pessoas, mesmo com ações simples.

“simplicidade é palavra-chave. Não estou falando de dinheiro, é de atenção. Nossa pesquisa tem alguns campos abertos para as pessoas escrevem. Alguns dizem que estão muito feliz só por serem chamados pelo nome por seus chefes. Olha o que as pessoas escrevem, esse profissional certamente passou por experiências em que ele era reconhecido por números, em que o chefe não tinha a mínima ideia de quem ele era. Viu? É sobre investir nas pessoas”, finaliza.

RCN/CBN em Ação – Live 2020

Pioneiro em Mato Grosso do Sul, o projeto RCN/CBN em Ação - Live 2020 apostou na inovação para superar a barreira imposta pelo distanciamento social e levar ao maior número de pessoas possível o debate em multicanais. Seja nas ondas do rádio, no sinal de televisão, ou via algoritmos da internet as palestras deste ano estão sendo transmitidas ao vivo em 14 canais do grupo RCN de Comunicação, algo inédito no Estado.

Mário Sérgio Cortella

O professor e filósofo Mário Sérgio Cortella encerra o ciclo de palestras deste ano do projeto RCN/CBN em Ação Live 2020 no próximo dia 4 de dezembro, às 18h30. Em sua última passagem por Campo Grande, lotou o espaço reservado para sua palestra sobre “Conflito de Gerações”. Desta vez, o grande pensador, que também é comentarista do Academia CBN, vai falar sobre “A atitude e o sentimento para o futuro”. Todos as palestras estão disponível do canal do Youtube da CBN Campo Grande.