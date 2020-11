ELEIÇÕES 2020 Acompanhe em tempo real a apuração dos votos de MS Ao todo, duzentos e noventa candidatos disputam a prefeitura das 79 cidades do Estado

15 NOV 2020 - 16h:59 Por Marcus Moura/Giovanna Dauzacker

A contagem dos votos das Eleições 2020 começa a partir das 17h, horário de Mato Grosso do Sul. No Estado, são duzentos e noventa candidatos à prefeitura e mais de 8 mil nomes disputam vagas para vereadores nas 79 cidades. Acompanhe a apuração em tempo real sintonizando na CBN Campo Grande 93,7 FM e clicando neste link do site do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral).