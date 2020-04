EFEITO CORONA Acréscimo de leitos em MS chega a 42%, afirma secretário Segundo Geraldo Resende, as cidades tidas como sede de regiões terão leitos acrescidos

23 ABR 2020 - 13h:50 Por Isabelly Melo

A Secretaria Estadual de Saúde divulgou na manhã desta quinta-feira (23) a situação dos leitos clínicos destinados ao tratamento de pessoas diagnosticas com covid-19, em Mato Grosso do Sul.

No total, dos 186 casos confirmados 81 pessoas finalizaram a quarentena e estão sem sintomas, 21 tiveram alta hospitalar, 59 vítimas estão em isolamento domiciliar, 18 seguem internadas e sete óbitos foram registrados por coronavírus. Dos pacientes que seguem internados, nove estão em leitos público, deste três em UTI, e outros nove em leito privados, sendo seis em UTI.

Segundo o secretário estadual de saúde, Geraldo Resende, a construção de leitos está avançada no Estado, não só na capital, mas também em outras cidades de Mato Grosso do Sul.

Geraldo disse que as cidades tidas como sede de regiões (Campo Grande, Corumbá, Dourados, Três Lagoas etc) terão leitos acrescidos. “Outras cidades, não sendo sede de regiões, mas que tenham uma boa estrutura hospitalar, nós também acrescemos os leitos. O percentual do acréscimo de leitos em Mato Grosso do Sul é de cerca de 42%, são quantitativos bastante significativos”, pontuou o secretário.

Além da ampliação de leitos, o Secretário destacou aquisição de mais 15 ventiladores que já estão sendo monteados em Três Lagoas, adquiridos por meio de doação, acrescendo mais oito leitos no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Outros hospitais também receberam ventiladores.

Ouça na íntegra: