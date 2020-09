SAÚDE Adesão à vacinação infantil tem queda em MS Dados do Ministério da Saúde mostram uma redução de 2019 para 2020

10 SET 2020 - 09h:28 Por Ingrid Rocha/CBN

A taxa de vacinação infantil teve queda em Mato Grosso do Sul, segundo dados do Ministério da Saúde. Um dos exemplos é a vacina da BCG. No ano de 2019, o índice de imunização foi de 113,54% e neste ano caiu para 49,08%. De acordo com a Secretaria de Saúde, um dos motivos desta redução é o medo da contaminação pelo novo coronavírus. Ouça os detalhes: