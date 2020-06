CBN DIREITO Adiamento das eleições já é consenso, segundo TSE Especialistas sugerem que a votação seja adiada por algumas semanas devido à crise do coronavírus

9 JUN 2020 - 12h:28 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, e o vice, Edson Fachin, informaram aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que já existe consenso para adiar as eleições. O tema também foi debatido no quadro CBN Direito desta terça-feira (09) com a participação do advogado especialista em direito eleitoral, Valeriano Fontoura.

Em Brasília, uma das propostas é realizar o primeiro turno entre a segunda quinzena de novembro e o começo de dezembro. Barroso informou que conversou com epidemiologistas, infectologistas e sanitaristas, além de um físico especializado em estatística de pandemia e biólogo. O resultado foi o consenso de todos em adiar as eleições.

De acordo com a Constituição Federal, o pleito é realizado no primeiro domingo de outubro. Para alterar essa data, é necessária a aprovação de uma emenda constitucional pelo Congresso. O advogado Valeriano Fontoura, durante a entrevista, também destacou os desafios jurídicos na campanha eleitoral por conta das redes sociais e pela quantidade de fake news. Confira a entrevista.