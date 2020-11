ELEIÇÕES 2020 Adversários querem conscientizar eleitor por voto útil Vinicius Siqueira e Paulo Matos já haviam alertado sobre a judicialização de Harfouche

12 NOV 2020 - 18h:55 Por Gabi Couto/CBN

O candidato a Prefeitura da Capital, Vinicius Siqueira (PSL), faz um apelo para os eleitores evitarem a anulação do voto, ao optarem pelo adversário Promotor Sérgio Harfouche (Avante). Ele teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral nesta quinta-feira (12) e vai recorrer da decisão. Siqueira relembrou do caso da eleição em que Alcides Bernal (PP) estava em situação semelhante.

Um dos candidatos a Prefeitura de Campo Grande, Paulo Matos, afirmou que adversário Promotor Sérgio Harfouche está tumultuando as eleições municipais com a judicialização do registro da sua candidatura. Paulo Matos alega que o promotor não cumpriu com a legislação e já sabia que enfrentaria uma batalha judicial desde o começo.