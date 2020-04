POLÍTICA Advogado analisa manifestações no país Segundo André Borges organizadores não devem ser processados pela ação

28 ABR 2020 - 09h:53 Por Ingrid Rocha/CBN

No dia 19 de abril, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro foram as ruas para pedir o fechamento do Congresso e do STF. A manifestação teve a participação do presidente da república. A ação causou diversas reações pelo país. O procurador-geral da república, Augusto Aras, solicitou ao Supremo Tribunal Federal, a abertura de um inquérito para apurar os atos e a autorização foi dada.

Segundo o advogado André Borges, dificilmente alguém deve ser processado pela ação:

O advogado ainda explicou em quais situações estão previstas punições: