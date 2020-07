Advogados relatam obstáculos pra exercer atividade em MS Profissionais do Direito pedem providências à OAB-MS para garantir no judiciário acesso e atendimento

23 JUL 2020 - 12h:09 Por Redação/ CBN

Advogados de Mato Grosso do Sul estão reclamando que as medidas de contenção por cauda da pandemia do novo coronavírus impuseram à advocacia sérias e profundas restrições no acesso a magistrados e demais atores da justiça, comprometendo a garantia de atendimento às prerrogativas profissionais previstas no Estatuto da Advocacia, com sérios prejuízos aos clientes.

O advogado Carlos Marques junto com outros profissionais organizou um requerimento, que contou com mais de 60 assinaturas, para ser entregue à OAB de Mato Grosso Sul.

Segundo o advogado, o prejuízo tem acontecido porque as portarias, resoluções e provimentos editados pelos Tribunais estabeleceram aos servidores, em sua maioria, o regime “home office” de trabalho e, por conta desta situação, os advogados, de uma forma geral, têm encontrado enormes problemas para falar com servidores, ainda que nos e-mails deixados à disposição por alguns cartórios e assessorias, bem como havendo muita dificuldade de despachar com juízes e desembargadores, uma vez que não há qualquer canal oficial de comunicação para isso. Confira a entrevista.