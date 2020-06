PENSÃO E AFINS CBN Direito aborda mitos da pensão alimentar Especialistas falaram sobre o valor, cálculo e quando a pensão pode ou não ser reduzida ou aumentada

16 JUN 2020 - 13h:01 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Um dos temas do Direito que mais geram dúvidas e curiosidades está relacionado com a pensão alimentícia. No CBN Direito desta terça-feira (16), os advogados Diego Vilella e Ana Leonilda Lo Pinto abordaram os principais mitos e dúvidas sobre o assunto. Ele é assessor de Juiz da vara de família e sucessões há 8 anos, professor palestrante, e professor da Escola Judicial do Mato Grosso do Sul. Ela é mediadora judicial e extrajudicial da Câmara de Mediação LFG e membro da Comissão de direito de Família da OAB/MS.

Os dois inclusive tem canais redes sociais para tratar de diversos temas. Na rádio CBN falaram sobre como calcular o valor da pensão, se é possível abater ou não da pensão outros presentes como roupa e brinquedos e também destacaram a proporcionalidade do pagamento, já que não existe a obrigatoriedade de ficar a pensão em 30% do salário do pagador. Confira.