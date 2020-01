AEROPORTOS Aeroporto da capital está operando por instrumentos Quarta-feira amanheceu chuvosa e com restrições no Aeroporto Internacional de C

22 JAN 2020 - 07h:58 Por Isabelly Melo

Quarta-feira amanheceu chuvosa e com restrições no Aeroporto Internacional de Campo Grande - Imagem ilustrativa O Aeroporto Internacional de Campo Grande está operando por instrumentos na manhã desta quarta-feira (22). Até o momento não há registros de voos atrasados, ou cancelados, e estão previstos 12 voos de partida, e outros 15 de chegada até às 23h20 desta quarta-feira. Já o Aeroporto Internacional de Corumbá está aberto para pousos e decolagens nesta manhã, e segue operando sem restrições.

